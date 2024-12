Elezioni in Bolivia: Quiroga, ‘il candidato di destra sono io’

agenzia

Presa di posizione dopo un accordo 'unitario' tra le opposizioni

LA PAZ, 19 DIC – L’ex capo dello stato boliviano Jorge Tuto Quiroga, presidente nel 2001 e 2002, ha affermato che il candidato conservatore alla presidenza della repubblica nel 2025 sarà “irreversibilmente” lui, nonostante un accordo firmato ieri tra le forze di opposizione prevedesse di “rinunciare alle aspirazioni personali” per arrivare a una decisione collegiale su un candidato unitario. “Andiamo avanti con forza, il candidato presidente sarò io”, ha detto in un’intervista a Radio Activa. Poche ore prima di sottoscrivere l’accordo con gli altri leader dell’opposizione Efraín Suárez, Carlos Mesa e Samuel Doria Medina, Quiroga aveva già ufficializzato la sua candidatura con Libertà e Repubblica (Libre), in alleanza con il Fronte Rivoluzionario (Fri). La nuova presa di posizione imponendo il suo nome è stata criticata da Medina che considera il comportamento “un errore”. “Firma un documento di mattina e la sera afferma che non lo rispetterà”, ha detto alla Tv Rtp, sottolineando che l’unità delle opposizioni “è un processo difficile, fragile, che ci è stato però chiesto dalla società”.

