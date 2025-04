Elezioni in Ecuador, González insiste su presunte ‘irregolarità’

agenzia

Chiede alle autorità di pubblicare 'tutti i verbali firmati'

QUITO, 18 APR – L’ex candidata di sinistra alla presidenza dell’Ecuador, Luisa González, ha denunciato nuovamente presunte “irregolarità” nel ballottaggio di domenica scorsa vinto dal suo rivale, il conservatore Daniel Noboa, e ha chiesto al Consiglio nazionale elettorale (Cne) di pubblicare “tutti i verbali firmati”. In un video pubblicato su X, González ha affermato che, dopo aver “aspettato un ragionevole lasso di tempo”, è ricomparsa per evidenziare “gravi conclusioni” sui risultati delle elezioni. L’esponente del Movimento Rivoluzione Cittadina ha inoltre denunciato che “i voti erano più del numero degli elettori” e ha chiesto che il Cne organizzi un’udienza pubblica di verifica del registro elettorale per tutti i fogli di conteggio pertinenti. “Ci sono 1.582 schede i cui risultati si discostano notevolmente dalla media del rispettivo distretto e genere, il che indica la possibilità di ulteriori schede”, ha spiegato senza fornire prove. Da parte sua, la presidente del Cne, Diana Atamiant ha dichiarato a Ntn24 che González ha accesso a “assolutamente tutti i verbali” e che le immagini degli stessi sono conservate in un archivio digitale a disposizione delle organizzazioni politiche, scartando categoricamente la possibilità di brogli.

