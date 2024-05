Elezioni in India, 4 anziani vittime del caldo in Kerala

agenzia

Voto da casa previsto da quest'anno per over 85 e disabili

NEW DELHI, 26 APR – Quattro persone sono morte per il caldo in differenti zone del Kerala, dove oggi sono in corso le votazioni. Lo riferiscono i media locali sottolineando che tre delle vittime erano elettori, il quarto uno scrutatore del Left Democratic Front, che seguiva le operazioni in un seggio. Uno degli elettori, un 68enne, è svenuto subito dopo avere votato, e, sebbene trasferito di corsa nell’ospedale più vicino, a Ottapalam è arrivato già morto. Nella città c’era una temperatura di 38 gradi. Destino analogo per un altro elettore di 76 anni che era appena rientrato a casa, ad Alappuzha dopo essere stato al seggio. Per la prima volta nella storia delle elezioni politiche indiane, la Election Commission of India ha approvato quest’anno il voto da casa per gli elettori disabili e per gli anziani, a partire, però, dagli 85 anni in su. In tutto il Paese gli indiani over 85 registrati nelle liste elettorali sono 8,1 milioni, mentre i disabili sono oltre 90 milioni.

