Elezioni in Messico, Sheinbaum guida le preferenze

Il 56% degli intervistati afferma che voterà per lei

CITTÀ DEL MESSICO, 14 MAG – In Messico, a meno di un mese dalle elezioni per la presidenza del Paese, secondo un sondaggio il 56% degli intervistati voterà per la candidata della coalizione di governo Claudia Sheinbaum, il 32,2% per l’alfiere dell’alleanza di opposizione Xóchitl Gálvez e l’11,8 % per Jorge Álvarez Máynez, rappresentante del Movimento Cittadino. L’indagine è stata condotta in questi giorni in tutto il Paese dal gruppo Mitofsky, società leader nel campo delle ricerche sull’opinione pubblica. Rispetto ai risultati ottenuti un mese fa, Sheinbaum e Gálvez sono scese rispettivamente del 2,8% e dell’1,7%, mentre Máynez è cresciuto di 1,2 punti.

