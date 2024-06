Elezioni in Venezuela, l’opposizione denuncia 3 arresti illegali

agenzia

Il candidato del Pud, Urrutia: 'non sappiamo dove sono'

CARACAS, 16 GIU – Il candidato alle presidenziali del Venezuela per la Piattaforma Unitaria (Pu) dell’opposizione, Edmundo Gonzalez Urrutia, insieme alla leader di Vente Venezuela, Corina Machado, hanno denunciato l’arresto “illegale e arbitrario” di tre militanti da parte delle forze di sicurezza del governo di Nicolas Maduro. Gli arresti sono stati fatti tra venerdì e sabato nello stato di Vargas e ancora non è stato ufficializzato nessun procedimento da parte delle autorità per cui si considerano i tre – Jeancarlos Rivas, Luis Lopez di Voluntad Popular, e Juan Iriarte, di Vente Venezuela – come scomparsi. In un post su X Urrutia ha descritto questi arresti come “arbitrari e illegali” e ha chiesto che i tre militanti vengano rilasciati il ;;più presto possibile mentre Machado ha ricordato che gran parte del suo staff elettorale e dei suoi assessori più vicini sono isolati o imprigionati. Le elezioni presidenziali si terranno il 28 luglio e l’attuale presidente Nicolas Maduro, del Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv) al potere dal 2002, è candidato per un terzo mandato consecutivo.

