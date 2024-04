Elezioni in Venezuela, l’opposizione ha scelto il suo candidato

agenzia

Ex ambasciatore sostituisce Corina Machado, interdetta dal voto

CARACAS, 20 APR – La Piattaforma unitaria democratica (Pud), principale coalizione delle opposizioni in Venezuela, ha annunciato che il candidato unitario che affronterà Nicolás Maduro il 28 luglio alle elezioni presidenziali sarà l’ex ambasciatore Edmundo González Urrutia. Quest’ultimo è stato scelto in sostituzione della principale leader dell’opposizione, María Corina Machado, interdetta per 15 anni da incarichi pubblici. La candidatura di Urrutia è già stata ammessa dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) venezuelano, secondo il segretario generale della Pud, Omar Barboza. “Venezuela e democratici del mondo, voglio dare un’ottima notizia al popolo venezuelano, la Piattaforma unitaria democratica ha approvato all’unanimità la candidatura dell’ambasciatore Edmundo González Urrutia come candidato di unità, sostenuto da tutti i fattori”, ha detto Barboza ai media. Il governatore dello Stato di Zulia, Manuel Rosales, che affrontò Hugo Chávez nelle elezioni del 2006, ha nel frattempo ritirato la sua candidatura, che era già stata regolarmente registrata. Rosales aveva generato tensioni nell’opposizione dopo aver criticato il partito Vente Venezuela di Machado.

