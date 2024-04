Elezioni municipali in Messico, uccisa una candidata di Morena

agenzia

L'agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto durante un comizio

CITTA DEL MESSICO, 02 APR – A meno di 48 ore dall’inizio della campagna elettorale per le elezioni municipali in Messico, è stata uccisa ieri in un agguato durante un comizio la candidata a sindaco per il partito di governo Morena della città di Celaya (stato di Guanajuato), Gysela Gaytan. Secondo quanto mostrano alcuni video pubblicati sui social, Gaytan è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si stava svolgendo una manifestazione con alcune decine di sostenitori nella località di San Miguel Octopan. Alcuni media locali riportano della morte anche di una seconda persona, presumibilmente un seguace di Gaytan. A fronte dell’episodio, la candidata a governatore dello stato di Guanajuato per Morena, Alma Alcaraz, ha deciso di sospendere la campagna elettorale.

