agenzia
Eliseo, domani riunione della coalizione dei Volenterosi
Prevista per le 15 in videoconferenza
PARIGI, 16 AGO – Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz riuniranno domani in videoconferenza i Paesi della coalizione dei Volenterosi alleati dell’Ucraina. Lo rende noto l’Eliseo. La riunione si terrà domani alle 15, alla vigilia del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. L’ultima riunione in videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi si era tenuta mercoledì 13 agosto.
