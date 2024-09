Emergenza incendi in Perù, distrutti 3.300 ettari

agenzia

La regione più colpita è quella di Cusco, 10 i morti

LIMA, 15 SET – Emergenza incendi in Perù, dove il fuoco fuori controllo ha già distrutto più di 3.300 ettari di aree naturali e terreni agricoli. Nelle ultime settimane i dati sono allarmanti e, ad attualmente, sono 51 gli incendi attivi in ;;14 regioni del paese andino, secondo le informazioni del Sistema informativo nazionale per la prevenzione e l’attenzione ai disastri (Sinpad). Secondo il Centro nazionale per le operazioni di emergenza dell’Indeci, la Protezione civile del Perù, la regione più colpita è quella di Cusco, che registra al momento 31 incendi. Solo quest’anno hanno già perso la vita dieci persone, quasi tutte anziane, mentre gli incendi nell’Amazzonia peruviana continuano a distruggere habitat naturali millenari di specie a rischio di estinzione, a cominciare dall’orso andino. L’ufficio del difensore civico ha chiesto al governo della presidente Dina Boluarte di intervenire per contenere il disastro e, i un comunicato ufficiale, ha chiesto che “nelle regioni colpite da questa catastrofe venga dichiarato lo stato di emergenza”. La presidenza della Repubblica peruviana ha dichiarato che il 60% degli incendi sono stati domati, ma in diverse regioni del Paese il fuoco continua ad essere incontrollabile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA