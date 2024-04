Emergenza siccità a Bogotà, al via il razionamento dell’acqua

agenzia

Sindaco chiede agli abitanti di limitare docce e uso lavatrici

BOGOTA, 09 APR – A causa della siccità, Bogotà ha annunciato che limiterà l’uso dell’acqua a partire da giovedì, con razionamenti nell’arco delle 24 ore. L’annuncio è stato dato dal sindaco, Carlos Fernando Galán, che ha chiesto agli abitanti della capitale colombiana – una megalopoli con circa 10 milioni di abitanti – e dei comuni circostanti di adottare misure per ridurre i consumi. Secondo il primo cittadino, i bacini idrici che riforniscono Bogotà sono al livello minimo, anche per effetto di El Niño. Nonostante sia iniziata la stagione delle piogge, ci vorranno mesi per raggiungere di nuovo i livelli di sicurezza. Di fronte a questa situazione, Galán ha proposto ai residenti che, oltre a restare un giorno alla settimana senza acqua, per un periodo di tempo indefinito, si facciano la doccia in meno di cinque minuti e utilizzino la lavatrice solo a pieno carico.

