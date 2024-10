agenzia

'Continuiamo a monitorare la situazione,in contatto con Teheran'

ROMA, 08 OTT – Emirates comunica che oggi i suoi voli da e per l’Iran sono cancellati. La compagnia aerea afferma che continua a monitorare attentamente la situazione nella regione e che è in contatto con le autorità competenti per quanto riguarda gli sviluppi.

