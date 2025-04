Erdogan fa causa al leader dell’opposizione per ‘insulto’

agenzia

ISTANBUL, 08 APR – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha presentato una denuncia per “insulto” contro Ozgur Ozel, il presidente del maggior partito di opposizione Chp, che aveva accusato il capo di Stato di essere a capo di una “giunta”, nell’ambito delle critiche per l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ritenuto dall’opposizione un golpe civile. “È stata presentata una denuncia penale alla Procura generale di Ankara per insulti al presidente” contro Ozel, ha annunciato su X l’avvocato di Erdogan, Huseyin Aydin.

