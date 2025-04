Erdogan, Israele vuole distruggere la rivoluzione di Siria

agenzia

Leader turco parla a un evento dove era presente Al Jolani

ANTALYA, 11 APR – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato Israele di volere distruggere il nuovo governo costituitosi in Siria dopo la caduta di Bashar Al Assad. “Fomentando le affiliazioni etniche e religiose in Siria e incitando le minoranze contro il governo, stanno cercando di indebolire la rivoluzione dell’8 dicembre”, ha detto Erdogan, durante la cerimonia di apertura del forum diplomatico di Antalya, mentre tra il pubblico era presente Ahmed Sharaa (Al Jolani), l’autoproclamato presidente siriano, in occasione della sua seconda visita in Turchia.

