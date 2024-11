Esercito israeliano intima evacuazione edifici a Beirut sud

agenzia

Idf pubblica sui social la mappa degli obiettivi

ROMA, 27 NOV – L’esercito israeliano ha nuovamente minacciato di attaccare diversi edifici nel sud di Beirut, intimando ai residenti delle vicinanze di evacuare poche ore prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco. In un post su X, il portavoce di lingua araba delle Idf, Avichay Adraee, ha pubblicato una mappa con diversi edifici nella periferia meridionale di Beirut, che ha identificato come obiettivi.

