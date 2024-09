Esercito israeliano, neutralizzato obiettivo aereo da Libano

agenzia

Scattate le sirene nella città di Ramot Naftali

ROMA, 30 SET – I caccia della difesa aerea dell’esercito israeliano hanno intercettato e neutralizzato un “obiettivo aereo sospetto” che ha oltrepassato il confine proveniente dal Libano. Lo ha comunicato – come riporta The times of Israel – l’Idf, precisando che le sirene lanciarazzi sono state attivate nella zona della città di Ramot Naftali, al confine settentrionale, a causa della caduta di frammenti dopo la distruzione del razzo.

