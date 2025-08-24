Esplosione a Mosca causata da bombola gas,1 morto e 3 feriti

agenzia

Lo scoppio in un negozio di bambini

MOSCA, 24 AGO – E’ di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane in un grande magazzino per bambini nei pressi della Piazza Lubyanka a Mosca, dove secondo i servizi di emergenza sarebbe esplosa un bombola di gas, di quelle usate per gonfiare palloncini. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. “Presumibilmente una bombola per i palloncini è esplosa al terzo piano”, ha detto una fonte all’agenzia, aggiungendo che non si registrano danni alla struttura. L’esplosione è avvenuta nel Grande magazzino in uno store interamente dedicato ai bambini, situato nei pressi del palazzo della Lubyanka, già sede del Kgb e ora dei servizi d’intelligence Fsb.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA