Esplosione in una scuola coranica del Pakistan, 5 morti

Fra i feriti, il capo di un partito fondamentalista Jui-F

ISLAMABAD, 28 FEB – Almeno 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attentato suicida che ha distrutto una scuola coranica nella provincia tribale di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord ovest del Pakistan, vicino al confine con l’Afghanistan. La polizia ha spiegato che si tratta di una ‘madrasa’ storica dei talebani pachistani. La detonazione è avvenuta all’interno della sala della preghiera, in quel momento affollata, della madrasa Darul Uloom Haqqania della cittadina di Akora Khattak, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Fra i feriti, fa sapere la polizia, c’è anche il leader religioso Hamid-ul-Haq, vicepreside dell’istituto oltre che leader del partito islamista fondamentalista Jamiat Ulema-e-Islam (Jui-F), considerato il maggiore partito politico-religioso pachistano, che ha la sua roccaforte in questa regione. Alla scuola coranica Darul Uloom Haqqania si sono diplomati migliaia di pachistani e afghani, compresi molti membri dei talebani, anche quelli che governano in Afghanistan.

