Esplosioni a Kiev, danneggiati edifici

ROMA, 28 AGO – Esplosioni sono segnalate nella notte a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko i quartieri della capitale ucraina interessati sono Dniprovskyi, Shevchenkivskyi e Darnytskyi. Danni sono segnalati a vari edifici. Sul posto stanno operando le squadre di emergenza. “La minaccia dell’uso di armi balistiche continua. La difesa aerea funziona. Restate nei rifugi” è l’appello lanciato dalle autorità ai cittadini. Nella regione di Vinnytsia è stata colpita la tratta ferroviaria che è interrotta.

