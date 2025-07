Esplosioni e incendio in fabbrica batterie litio in Spagna

agenzia

In un polo industriale a Guadalajara, attivato piano emergenza

MADRID, 04 LUG – Varie esplosioni hanno provocato un incendio in una fabbrica di batterie di litio in un polo industriale a Azuequeca de Henares, in provincia di Guadalajara in Spagna. Numerose squadre dei vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono intervenuti per domare le fiamme, che hanno generato una grande colonna di fumo e al momento non si sa se ci sono feriti, segnala il coordinamento delle emergenze a Efe. L’incendio scoppiato poco dopo le 19 non è ancora sotto controllo, mentre la zona è stata isolata. Il Comune di Cabanillas del Campo ha attivato il piano di emergenza perché la nube tossica provocata dal rogo ha coperto la località.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA