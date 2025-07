Estonia, scatta l’aumento di accise e Iva per la Difesa

agenzia

In vigore da domani, salgono anche le imposte sui redditi

VILNIUS, 30 GIU – In Estonia scatta domani primo luglio l’aumento dell’Iva, che passerà dal 21% al 24%, e delle accise sui tabacchi e sui carburanti (+5%). L’aumento rappresenta una delle misure introdotte dal governo del primo ministro conservatore, Kristen Michal, per coprire l’aumento della spese per il settore della difesa, con particolare riguardo all’acquisizione di nuovi armamenti a lungo raggio e munizioni. Alla copertura delle spese per la difesa saranno trasmessi anche i proventi dell’aumento delle imposte sui redditi delle persone fisiche previsto per il 2026.

