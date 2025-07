Etiopia, completata la più grande diga d’Africa

agenzia

Il progetto da 5 miliardi ha creato tensioni con l'Egitto

NAIROBI, 03 LUG – Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha dichiarato questa mattina che la controversa Grande diga del rinascimento etiope (Gerd), costruita sul Nilo Azzurro, un progetto da circa 5 miliardi di dollari, è stata completata e sarà inaugurata ufficialmente a settembre, come riferisce Al Arabiya. Il progetto iniziato nel 2011, che è stato fonte di tensione con i Paesi dell’area nilotica, in particolare con l’Egitto, prevede la più grande centrale idroelettrica del continente africano e tra le venti più grandi al mondo, con una potenza di 5,15 gigawatt. “La Grande diga del rinascimento etiope è ora completa e ci stiamo preparando per la sua inaugurazione ufficiale”, ha detto Abiy Ahmed, durante la presentazione della finanziaria 2025.

