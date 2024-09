Eurostar bloccato sotto la Manica, 7 ore e 30 di ritardo

agenzia

Brutta avventura per i passeggeri del treno fra Londra e Parigi

PARIGI, 09 SET – Nottata da dimenticare per i passeggeri di un Eurostar, il treno che collega Londra a Parigi: il convoglio è rimasto bloccato oltre 6 ore sui binari per “un problema tecnico”, secondo quanto riferisce la compagnia ferroviaria, senza fornire ulteriori dettagli. Il treno era partito da Londra a inizio serata ed ha subito “un ritardo importante”, ha confermato Eurostar. I passeggeri hanno testimoniato di essere arrivati a destinazione con 7 ore e 30 minuti di ritardo. Una passeggera ha riferito che il treno è rimasto “un’ora e mezzo bloccato nel tunnel sotto la Manica”, poi è ripartito ed è uscito dal tunnel. A quel punto, è stato annunciato ai passeggeri che l’Eurostar ad alta velocità, avrebbe viaggiato a 40 km all’ora fino a Lille, prima stazione in Francia.

