Eva Longoria, ‘gli Usa sono un Paese distopico, me ne vado’

agenzia

L'attrice di Casalinghe Disperate si divide tra Messico e Spagna

NEW YORK, 14 NOV – L’attrice Eva Longoria ha lasciato gli Stati Uniti perché sono diventati “un Paese distopico” e con marito e figlio divide il suo tempo tra Spagna e Messico. Lo ha annunciato la stessa ex Casalinga Disperata in un’intervista alla rivista Marie Claire. “Ho passato negli Usa la mia intera vita adulta. Ma anche prima della pandemia le cose erano cominciate a cambiare. Il clima era diverso. Poi è arrivato il Covid. Siano i senzatetto in strada o le tasse, penso che questo capitolo della mia vita sia finito”, ha detto l’attrice che ha visto la sua decisione convalidata dalla recente elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. “La parte scioccante non è tanto che ha vinto. E’ che un criminale condannato che sputa tanto odio possa occupare la poltrona più importante del Paese. Se manterrà le promesse, l’America sarà un luogo da paura”, ha aggiunto Eva, delusa dall’intero processo elettorale dopo aver passato l’estate a far campagna per Kamala Harris e il suo voce Tim Walz.

