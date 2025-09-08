Evacuato terminal Heathrow, perdita di materiali pericolosi

Scali

Sky News, "sul posto i servizi di soccorso"

E’ stato evacuato il terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow per una “perdita di materiali pericolosi”. Ne dà notizia Sky News affermando che sono sul posto i servizi di soccorso. Il terminal evacuato è il numero 4 (sui 5 totali dello scalo), da dove – secondo alcune immagini diffuse dai media – si è vista emergere una colonna di fumo. I passeggeri sono stati fatti uscire all’esterno per il sospetto di una fuga di sostanze pericolose, ha riferito una portavoce di Heathrow, il maggiore aeroporto europeo oltre che il principale fra i 6 scali dell’area metropolitana di Londra. I treni che raggiungono l’aeroporto al momento non si fermano al terminal in questione, per ragioni precauzionale. Intanto, sempre per cautela, sono stati dispiegate nella zona alcune ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e squadre di specialisti.

