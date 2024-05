Evento con De Niro al tribunale, scontro staff Biden-Trump

agenzia

Campagna del tycoon: 'E' la prova dell'interferenza politica'

WASHINGTON, 28 MAG – E’ scontro tra le campagna di Biden e Trump dopo che la prima ha ingaggiato Robert De Niro per una conferenza stampa fuori dal tribunale dove è processato il tycoon, giustificando la scelta col fatto che tutti i media sono lì. L’attore non ha evocato il dibattimento in corso ma ha attaccato politicamente il candidato repubblicano, anche per l’assalto al Capitol. Immediata la reazione di Jason Miller, dello staff di Trump: “La gente di Biden l’ha fatto alla fine. Dopo aver detto per mesi che la politica non aveva nulla a che fare con questo processo, si sono presentati e l’hanno fatta con un evento elettorale”.

