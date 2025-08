Ex conduttrice di Fox News confermata Procuratore di Washington

agenzia

Jeanine Pirro è un ex giudice e un personaggio televisivo

WASHINGTON, 03 AGO – Il Senato degli Stati Uniti ha confermato l’ex giudice e personaggio televisivo Jeanine Pirro alla carica chiave di Procuratore di Washington D.C., diventando l’ultima conduttrice di Fox News ad essere nominata da Donald Trump per una carica di alto livello. Pirro è stata nominata con 50 voti contro 45 come Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, dopo una specifica richiesta del Presidente Donald Trump affinché il Senato, a maggioranza repubblicana, si riunisse questo fine settimana per approvare le sue candidature. A maggio, il Presidente, amante della televisione e che ha attinto ampiamente al gruppo dei conduttori dei media conservatori per reclutare membri della sua amministrazione, ha nominato Pirro Procuratore degli Stati Uniti ad interim nella capitale. L’audace ex procuratore 74enne di Westchester, New York, è stata descritta dal Presidente Trump come “una classe a sé stante”. Si è fatta un nome presentando diversi programmi televisivi, tra cui “Justice with Judge Jeanine”, andato in onda per 11 anni su Fox News, il canale preferito dai conservatori.