Ex-presidente Bolsonaro sarà operato domani a Brasilia

agenzia

Trasferito oggi nella capitale verde-oro

BRASILIA, 12 APR – L’ex-presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che ieri ha sofferto dell’ennesima ostruzione intestinale che l’ha costretto ad un ricovero d’urgenza in un ospedale di Natal, nello stato del Rio Grande do Norte (nord-est del paese sudamericano), sarà trasferito a Brasilia per sottoporsi domani a un intervento chirurgico. Lo riferisce il sito di O Globo. Il team medico che segue Bolsonaro ha infatti deciso di effettuare l’intervento chirurgico per valutare l’impatto dei danni dell’ostruzione intestinale che l’accompagna da dopo l’accoltellamento del 2018 che gli perforò parti dell’intestino in un comizio a Juiz de Fora, nel Minas Gerais. Lo stesso Bolsonaro ha pubblicato oggi sui social media un video in cui annuncia il suo nono intervento chirurgico dal 2018, il sesto dovuto alle occlusioni intestinali. Bolsonaro era stato ricoverato ieri mattina d’urgenza per forti dolori addominali in un ospedale della città di Santa Cruz, nel Rio Grande do Norte, dove stava partecipando ad un evento politico ed era poi stato trasferito su un elicottero messo a disposizione dalla governatrice dello stato nella capitale Natal. Poco fa, il leader dell’opposizione al Senato, Rogério Marinho, ha confermato che l’ex presidente sarà trasportato oggi da Natal a Brasília su un aereo che fungerà da unità di terapia intensiva.

