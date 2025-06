Ex studente fa una strage in una scuola a Graz sparando all’impazzata: almeno 10 morti e 28 feriti, l’assalitore si è suicidato

AUSTRIA

Dieci persone sono rimaste uccise dopo che un assalitore ha aperto il fuoco oggi in una scuola di Graz in Austria. Tra le vittime, in maggioranza studenti, c’è almeno un adulto, sarebbe un insegnanteTra i dieci morti vi è anche l’assalitore che si ipotizza si sia suicidato. Il bilancio parla anche di 28 feriti che sono attualmente ricoverati negli ospedali, di cui quattro «in condizioni estremamente critiche».

L’autore della sparatoria sarebbe un ex studente della scuola che è entrato in due classi dell’istituto scolastico sparando all’impazzata. Non è chiaro se ha agito da solo o se via sia un complice. Verso le 10 di questa mattina sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco, almeno 20 secondo un testimone, e a quel punto è stato dato l’allarme.

Il cordoglio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente Federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, ha scritto: «Seguo con partecipazione le drammatiche notizie relative alla sparatoria in una scuola di Graz. In questo momento di profonda tristezza, facendomi interprete dei sentimenti della Repubblica Italiana, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero degli italiani, e mio personale, va anche ai giovani feriti, cui auguro un pronto e pieno ristabilimento».