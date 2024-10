Exit poll Bulgaria, avanti conservatori Gerb col 25,1%

agenzia

Secondi i liberali del Pp con il 15,4%, nazionalisti al 13,8%

SOFIA, 27 OTT – In Bulgaria i primi exit poll diffusi dall’agenzia Gallup alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 25,1% dei voti il partito conservatore Gerb, il cui leader Boyko Borissov ha governato il Paese nel passato per quasi dieci anni. Il partito liberale ‘Continuiamo il cambiamento’ (Pp) raccoglierebbe il 15,4% dei voti piazzandosi al secondo posto. I nazionalisti del partito ‘Vazrazhdane’ (‘Rinascita’) sarebbero terzi con il 13,8%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA