Expo 2025 Osaka raggiunge un milione di visitatori dall’apertura

Migliaia in fila al Padiglione Italia, tra i più visti

OSAKA, 24 APR – Numero tondo per Expo 2025 Osaka che ha celebrato il suo primo milione di visitatori dall’inaugurazione dell’esposizione universale, avvenuta il 13 aprile. Per celebrare il primo grande obiettivo, Expo 2025 Osaka ha organizzato una cerimonia commemorativa dove è intervenuto anche il Segretario generale Hiroyuki Ishige accanto alla mascotte ufficiale, Myaku Myaku. Tra i padiglioni più visitati, oltre al giapponese, c’è quello italiano. Già dall’apertura dell’esposizione universale migliaia di persone, ogni giorno, hanno visitato la struttura ideata dall’architetto Mario Cucinella, restando pazientemente in fila e aspettando il proprio turno.

