Expo 2025, Padiglione Italia il primo da vedere per i giapponesi

Sondaggio tv sulle scelte e le attese del pubblico nipponico

ROMA, 15 MAR – Il pubblico giapponese sceglie il Padiglione Italia come il primo da visitare a Expo 2025 Osaka, che aprirà tra un mese. E’ quanto emerso da un sondaggio mandato in onda dalla Kansai Tv, durante una trasmissione cui ha partecipato ieri il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’ambasciatore Mario Vattani, insieme ai rappresentati di alcuni altri Padiglioni presenti a Expo. Il risultato del sondaggio trova riscontro anche nella nota rivista giapponese Pen, che ha appena pubblicato la lista dei Padiglioni più popolari a Expo e che i giapponesi intendono visitare, confermando il Padiglione Italia in cima alla lista dei desiderata. Il Padiglione Italia, disegnato dall’Architetto Mario Cucinella, si sviluppa intorno al tema l’Arte che rigenera la vita, per ripensare alla città ideale del Rinascimento, mettendo al centro del futuro l’Io e la persona. Il tema di Expo 2025 Osaka che aprirà i battenti il prossimo 13 aprile è Disegnare la società del Futuro per le nostre Vite. Partecipano 160 Paesi e sono previsti 30 milioni di visitatori.

