Fallito assassinio di Trump, sei agenti del Secret Service sospesi dal servizio

il caso

Secondo una task force del Congresso l'attentato poteve essere prevenuto

Sei agenti del Secret Service sono stati sospesi per il tentato assassinio di Donald Trump il 13 luglio del 2024 a Butler, Pennsylvania. Lo riportano diversi media americani, secondo i quali i sei sospesi sono stati assegnati a incarichi con minori responsabilità operative.

Una task force bipartisan del Congresso, creata dopo l’incidente, ha stabilito nei mesi scorsi che il tentato di assassinio poteva essere «prevenuto e non sarebbe dovuto accadere», notando allo stesso tempo come la risposta del Secret Service al secondo tentato assassinio di Trump in Florida «ha mostrato come misure eseguite in modo appropriato» sono state in grado di sventare il peggio.

