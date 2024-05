Famiglia reale britannica riduce gli impegni in vista del voto

agenzia

Palazzo, procedura consueta. Non compromesse celebrazioni D-Day

LONDRA, 22 MAG – La famiglia reale britannica ridurrà gli impegni pubblici in vista della campagna elettorale per le politiche del 4 luglio nel Regno Unito. Lo ha annunciato un portavoce di Buckingham Palace dopo l’annuncio sul voto del premier Rishi Sunak, precisando che si tratta di una consueta procedura prevista dal protocollo. Verranno quindi “rimandati gli impegni che potrebbero distogliere l’attenzione o distrarre dalla campagna elettorale”. Inoltre vengono inviate le “sincere scuse” a tutti coloro che subiranno le conseguenze di questo cambiamento. Non è messa in discussione invece la partecipazione di re Carlo alle celebrazioni dell’80esimo anniversario del D-Day, lo Sbarco in Normandia, in programma a giugno: come annunciato il sovrano deve compiere il suo primo viaggio all’estero, in Francia, dopo i guai di salute degli ultimi mesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA