Fao, Oms e Unicef,’carestia confermata, cessate il fuoco a Gaza’

agenzia

'Più di mezzo milione persone intrappolate'.Emergenza si estende

ROMA, 22 AGO – La Fao, l’Unicef, il Wfp (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) e l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) chiedono il cessate il fuoco immediato e la fine del conflitto a Gaza “per una risposta umanitaria senza impedimenti”. Più di mezzo milione di persone a Gaza sono intrappolate nella carestia, caratterizzata da una diffusa fame, indigenza e decessi prevenibili, secondo una nuova analisi dell’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc) pubblicata oggi. Si prevede che le condizioni di carestia si diffonderanno dal Governatorato di Gaza ai Governatorati di Deir Al Balah e Khan Younis nelle prossime settimane.

