Farage ci ripensa, si candida alle elezioni in Gran Bretagna

agenzia

Ex tribuno della Brexit corre per Reform UK, nuova grana Tory

LONDRA, 03 GIU – Nigel Farage ci ripensa e annuncia che sarà in corsa per un seggio da deputato alle prossime elezioni britanniche del 4 luglio. L’ex tribuno della Brexit, 60 anni, ha formalizzato oggi la decisione dopo aver alimentato per qualche ore il battage mediatico convocando i giornalisti per “un annuncio di emergenza”. Farage si presenta sotto le insegne di Reform UK, formazione ultra-brexiteer, iper liberista e populista che ha co-fondato nel 2019, collocata a destra dei Tories.

