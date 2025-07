Farnesina a Paramonov, ‘mai espressi propositi russofobi’

agenzia

'Pur condannando l'inaccettabile aggressione all'Ucraina'

ROMA, 30 LUG – Al termine dell’incontro con l’Ambasciatore russo a Roma, Aleksej Paramonov, per chiedere spiegazioni circa l’inserimento sul sito web del Ministero degli Esteri russo di dichiarazioni considerate “russofobe” del Capo dello Stato e di Alte cariche della Repubblica italiana, la Farnesina ha diffuso un comunicato. “Nel reiterare la necessità del reciproco rispetto delle Autorità italiane nel quadro delle relazioni diplomatiche bilaterali – afferma -, si è evidenziato come da parte italiana, nel condannare l’inaccettabile aggressione russa all’Ucraina, non si siano mai espressi propositi contro la Federazione o la popolazione russa”.

