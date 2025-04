Farnesina verifica notizia di italiano tra vittime Kashmir

agenzia

ROMA, 22 APR – Il Ministero degli Affari Esteri e l’ambasciata d’Italia in India stanno verificando in queste ore la situazione in Kashmir dopo l’attacco terroristico contro un gruppo di turisti. “Secondo alcune fonti giornalistiche indiane fra le vittime potrebbe esserci un turista italiano: la polizia e le agenzie di sicurezza indiane stanno procedendo alla identificazione delle vittime e finora non hanno confermato una vittima italiana. L’ambasciata d’Italia continua il monitoraggio di tutte le fonti e continua le sue richieste alle autorità indiane”.

