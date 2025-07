‘Fbi, Epstein non aveva una lista clienti, si è suicidato’

agenzia

Axios, le conclusioni dell'indagine, 'non ricattava i potenti'

NEW YORK, 06 LUG – Non ci sono prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato ricchi e potenti, tenuto una ‘lista clienti’ o sia stato assassinato. Sono le conclusioni dell’indagine del Dipartimento di Giustizia e dell’Fbi, secondo quanto riportato da Axios. L’amministrazione Trump pubblicherà un video che dimostra che nessuno è entrato nel carcere dove l’ex finanziere era detenuto la notte della sua morte nel 2019. Le conclusioni contraddicono le teorie cospirazioniste circolate per anni e di cui il numero uno dell’Fbi Kash Patel era uno dei sostenitori.

