Fbi, sparatoria Minneapolis crimine odio contro cattolici

L'omicida si considerava transgender

(v. servizio delle 21.01) (ANSA) – WASHINGTON, 27 AGO – L’Fbi ha annunciato che considera la sparatoria di Minneapolis come terrorismo e “crimine d’odio contro i cattolici”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia, Kash Patel. Robin Westman, il ventitreenne che ha ucciso due bambini e ferito 17 persone nella chiesa di una scuola cattolica di Minneapolis, si identificava come transgender. Lo riferiscono i media americani citando i suoi social media. A 17 anni aveva chiesto l’autorizzazione di cambiare il nome da Robert a Robin, che negli Stati Uniti è sia maschile che femminile.

