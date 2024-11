Fbi svela sventato complotto iraniano per uccidere Trump

agenzia

Dipartimento Giustizia Usa ha desecretato le accuse penali

WASHINGTON, 08 NOV – Il Dipartimento di Giustizia Usa ha desecretato le accuse penali per un sventato complotto iraniano per uccidere Donald Trump prima delle elezioni presidenziali. Negli atti depositati alla corte federale di Manhattan si sostiene che un non meglio precisato dirigente della Guardia Rivoluzionaria iraniana incaricò lo scorso settembre un contatto, identificato come Farjad Shakeri, di elaborare un piano per sorvegliare e infine uccidere Trump.

