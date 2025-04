Fedriga al Padiglione Italia, ‘rafforzare l’intesa col Giappone’

agenzia

Il governatore del Friuli: 'Asse di sicurezza anche commerciale'

OSAKA, 25 APR – “Il Giappone è un partner strategico per l’Italia e dobbiamo, anche partendo dai territori, quindi dalle regioni, rafforzare questi legami, ovvero favorire opportunità di investimenti reciproci”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, intervenendo al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Secondo Fedriga, nel contesto internazionale che stiamo attraversando, “dobbiamo rafforzare l’asse logistico che parte dal Giappone e arriva in Europa attraverso l’Italia”. In particolare, è necessario prestare attenzione “all’asse dell’Indo-Mediterraneo che deve partire però dal Giappone, passare per l’India, per il Medio Oriente” fino a “giungere in Italia attraverso il porto di Trieste e quindi in Europa attraverso questo scalo e viceversa”. Per il governatore friulano “questo rappresenta un asse anche di sicurezza e di resilienza per gli interscambi commerciali”.

