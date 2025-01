Felipe VI concede ‘Toison de oro’ alla madre Sofia di Grecia

agenzia

Massima onorificenza Corona per 'dedizione al servizio Spagna'

MADRID, 10 GEN – Il re Felipe VI di Spagna ha concesso a sua madre, la regina emerita Sofia, il collare del ‘Toison de oro’, la massima onorificenza che assegna la Corona spagnola e con la quale nei suoi dieci anni di regno il monarca aveva finora distinto solo la principessa Leonor, erede al trono. Nel decreto governativo, pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale dello Stato, la concessione è motivata de re Felipe VI per “dare testimonianza pubblica del del mio Reale Apprezzamento a Sua Maestà la Regina Donna Sofia e riconoscere pubblicamente la sua dedizione e abnegazione al servizio della Spagna e della Corona. Dopo aver ascoltato il Consiglio dei Ministri. Vengo a concedere a mia madre, Sua Maestà la Regina Donna Sofia, il Collare dell’Ordine dell’Insigne Ordine del Toison de Oro”. Sebbene pubblicato solo oggi il decreto – firmato dal monarca e dalla vicepremier Maria Jesus Montero, in sostituzione di Pedro Sanchez – è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 ottobre, lo stesso giorno della tragedia provocata dalle inondazioni della Dana nella provincia di Valencia. E in occasione del compleanno della regina emerita Sofia, che il 2 novembre ha compiuto 86 anni. Per motivi di opportunità, la diffusione del riconoscimento è stata data due mesi dopo. La regina emerita, che a differenza di Juan Carlos I di Borbone in autoesilio nel ‘buen retiro’ ad Aiu Dhabi, continua a vivere nel palazzo della Zarzuela, per oltre 50 anni si è devotamente consacrata ai doveri di sovrana. Poi costretta dagli errori del consorte a stringere i denti e incassare con regale sorriso i molteplici tradimenti attribuiti al monarca, gli scandali di corruzione e, infine, il polemico esilio. E’ la seconda donna a ricevere il ‘Toison de Oro’ dopo la nipote Leonor, che ne fu insignita dal padre per il decimo compleanno, il 31 ottobre 2015. Fu la prima erede a ricevere la distinzione e a entrare in un ordine al quale, fino al regno di Juan Carlos I avevano avuto accesso solo gli uomini.

