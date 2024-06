Fermata della metro a Ny intitolata al bar delle rivolte Lgbt

agenzia

Lo storico Stonewall dove nel 1969 iniziò la lotta per i diritti

NEW YORK, 12 GIU – Nel mese in cui si celebra il Pride, New York onora il movimento dei diritti Lgbtq+ intitolando una fermata della metropolitana allo Stonewall lo storico bar dove nel 1969 iniziarono le rivolte per i diritti gay. In particolare, secondo una legge approvata dal Parlamento dello stato, la fermata Christopher Street-Sheridan Square nel Greenwich Village diventerà Christopher Street-Stonewall National Monument. Lo Stonewall Inn si trova appunto su Christopher Street. Nel 2016 è diventato monumento nazionale mentre il prossimo 28 giugno sarà inaugurato il primo visitor center (The Stonewall National Monument Visitor Center) dedicato alla storia Lgbtq+.La marcia per il Pride a New York si svolgerà il 30 giugno.

