Festività nazionale in India per Venerdì Santo

agenzia

Modi su X: 'questo giorno ispira a coltivare la compassione'

NEW DELHI, 18 APR – Scuole, banche, borsa di Mumbai e uffici pubblici chiusi oggi in tutta l’India, in occasione del Venerdì Santo, una delle tre giornate di festività nazionali legate al calendario cristiano, oltre al Natale e alla Pasqua. Le comunità cristiane stanno celebrando in tutto il paese, con riti e processioni. Il premier Narenda Modi, in un post su X, ha detto che “questo giorno ispira a coltivare la gentilezza, la compassione e ad avere sempre un cuore generoso”. E ha concluso: “Possa lo spirito della pace e dell’unione prevalere sempre”.

