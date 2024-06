agenzia

L'incendio nella contea di Los Angeles, solo il 2% contenuto

NEW YORK, 16 GIU – Un vasto incendio nella contea di Los Angeles, California, ha costretto all’evacuazione almeno 1.200 persone. Le fiamme hanno già divorato 44,51 chilometri quadrati di terreno e, al momento, sono contenute solo per il 2%. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA