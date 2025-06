Fidan, ‘valutazioni sulla tregua ai colloqui Mosca-Kiev di oggi’

agenzia

Ministro turco sottolinea 'determinazione di Trump per la pace'

ISTANBUL, 02 GIU – “Nell’incontro di oggi puntiamo a continuare a valutare le condizioni delle parti per il cessate il fuoco”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in un intervento trasmesso da Trt che ha aperto i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina presso il palazzo Ciragan di Istanbul. “Superare le differenze di vedute sosterrà gli sforzi per la pace e la nostra principale aspettativa è che la pace si possa raggiungere”, ha aggiunto Fidan. Nel suo intervento, il capo della diplomazia di Ankara ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti a sostegno dei colloqui, aggiungendo che “la determinazione di (Donald) Trump per la pace” costituisce una nuova opportunità per risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev.

