Figlio regina Camilla, ‘non ha smartphone, difficile comunicare’

agenzia

Tom Parker Bowles, ha un vecchio telefonino e non segue le chat

La regina Camilla non ha un moderno smartphone, bensì un datato telefonino Nokia, ed è difficile comunicare con lei. Lo ha rivelato Tom Parker Bowles, il 49enne figlio avuto dalla consorte di re Carlo nel suo primo matrimonio con l’ufficiale Andrew Parker Bowles, in un’intervista alla rivista britannica Woman & Home. Camilla, che attualmente si trova col sovrano alle Isole Samoa per partecipare all’importante tour reale – iniziato con la visita in Australia – dopo la diagnosi di cancro per Carlo e la successiva ripresa in seguito alle terapie, è difficilmente raggiungibile e spesso il figlio per capire dove si trovi è costretto a seguirla guardando il notiziario in tv. Inoltre non avendo un cellulare adatto a supportare l’applicazione WhatsApp si perde gli aggiornamenti della chat di famiglia. “Penso che questo dipenda dalla sicurezza dei reali”, ha detto Parker Bowles, che ha sottolineato come la madre stia “lavorando molto duramente” nei suoi tanti impegni di rappresentanza a fianco di Carlo III, ancor di più se si considera il periodo in cui ha dovuto di fatto sostituirlo perché i medici avevano indicato al re, nel pieno delle terapie, di evitare gli impegni in pubblico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA