Filippine: esplode deposito di fuochi d’artificio, 5 morti

agenzia

Un bambino di 4 anni tra le vittime, i feriti sono 38

MANILA, 30 GIU – Cinque persone, tra cui un bambino di quattro anni, sono rimaste uccise in una violenta esplosione in un deposito di fuochi d’artificio nel sud delle Filippine: lo hanno reso noto oggi i servizi di emergenza. L’esplosione, che ha creato un cratere di 20 metri, è avvenuta ieri pomeriggio nella città di Zamboanga. Le vittime sono quattro dipendenti del magazzino e il figlio di uno di loro. L’agenzia per la gestione dei disastri della città ha confermato il bilancio delle vittime, aggiungendo che altre 38 persone sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA