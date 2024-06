Finanziò un gruppo paramilitare in Colombia, condannata Chiquita

agenzia

L'azienda di banane farà appello contro la sentenza

BOGOTA, 13 GIU – La società americana di banane Chiquita Brands International ha annunciato che farà appello contro il verdetto di una giuria che l’ha dichiarata responsabile di aver finanziato un gruppo paramilitare in Colombia, in un processo civile che la condanna a pagare oltre 38 milioni di dollari a titolo di risarcimento. La sentenza, emessa da un tribunale federale nel distretto della Florida, ha accolto la denuncia delle famiglie di otto vittime dei guerriglieri delle Autodifese unite della Colombia (Auc), secondo cui Chiquita tra il 1997 e il 2004 stanziò denaro al gruppo antagonista delle Farc. “Sebbene la situazione di violenza in Colombia sia stata tragica per molti, non esiste alcuna base legale per queste affermazioni”, ha scritto la compagnia in un comunicato, dicendosi “fiduciosa” sul fatto che alla fine la sua posizione legale prevarrà davanti alla giustizia.

