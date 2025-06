Finito l’idillio fra Trump e Musk. «Elon ha dato di matto». E lui sgancia la bomba: «Il nome di Donald nei file di Epstein»

USA

Dopo essersi tanto amati, per un anno o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha molto deluso», ha detto il presidente americano ai giornalisti durante un’apparizione nello Studio Ovale accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Sentendosi dare in diretta su X dal suo ormai ex alleato dell’”ingrato”: «Senza di me non avrebbe vinto le elezioni», ha tuonato il patron di Tesla mentre il titolo della società crollava a Wall Street.Ormai è scontro aperto, dopo che per giorni i due hanno negato i dissidi dietro all’addio di Musk al suo ruolo nel governo. Il tycoon ha svelato di averlo cacciato. Ed Elon ha «dato di matto».

Finito dunque l’idillio della “strana coppia” dell’Oval Office: uno a capo della superpotenza Usa interpretata con formule sempre più imperiali, l’altro alla guida di una galassia industriale legata a doppio filo con l’esecutivo grazie a contratti miliardari col governo. Commesse che ora The Donald minaccia di azzerare.

É stato il «Big Beautiful Bill», la legge di spesa del partito repubblicano in discussione a Capitol Hill, a far precipitare i rapporti: «Elon ne conosceva tutti i meccanismi dall’interno», ha detto Trump, facendosi dare in diretta su X del bugiardo: «E’ falso, non ne sapevo nulla», ha replicato Musk lamentando che «la legge é stata approvata nel cuore della notte, così velocemente che quasi nessuno l’aveva letta».

Che il rapporto tra i due si stesse incrinando, a dispetto della «chiave d’oro» della Casa Bianca regalata dal presidente al miliardario nel giorno del suo addio ai palazzi di Washington, era nell’aria da giorni. «Senza di me Trump avrebbe perso le elezioni, i Democratici controllerebbero la Camera e i Repubblicani sarebbero 51 a 49 al Senato», ha attaccato Elon su X, dando al presidente dell’«ingrato».

Le Borse

Mentre le azioni del suo colosso, nel pieno della buriana, lasciavano sul terreno un altro 8%, bruciando in un batter d’occhio circa 100 miliardi di dollari.

Se Elon Musk piange a Wall Street per il crollo di Tesla di oltre il 15%, Donald Trump non ride dopo la loro rottura pubblica con reciproche accuse: la sua Trump Media and Technology Group Corp ha perso il 7,3%.

«Non so se avremo più una grande relazione», ha ammesso Trump nello Studio Ovale, tornando a difendere la manovra di bilancio, convinto che le critiche del patron di Tesla e di Space X siano legate all’azzeramento degli incentivi per le auto elettriche. Senza contare il no del presidente alla scelta dell’uomo di Musk come capo della Nasa.

Per il miliardario una ricostruzione «falsa: mantenete i tagli agli incentivi per veicoli elettrici e il solare nella legge, anche se non vengono toccati i sussidi a petrolio e gas (molto ingiusto!!), ma eliminate la montagna di spese di ogni tipo presente nella legge. O fai una legge grassa e brutta, o una legge magra e bellissima».

Sempre su X, poi, l’ultima provocazione di Musk che lancia un sondaggio che in pochi minuti raccoglie un fiume di sì: «È ora di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti effettivamente l’80% della popolazione di mezzo?». Il quesito, cui si può rispondere per 24 ore, impazza incassando in meno di un’ora quasi 300 mila risposte, l’84% a favore.

Ma l’attacco più duro arriva a tarda sera (in Italia): «È il momento di sganciare la bomba più grande – sicrve Musk su X – : @realDonaldTrump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici. Buona giornata, DJT!».